Премьер Гренландии Нильсен не стал молчать после угроз США

Гренландию на карте закрыли флагом США.
В Гренландии глава правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна сохранит суверенитет, несмотря на то, что в США появилась карта, где остров закрашен в цвета американского флага. Об этом политик заявил в соцсети.
«Гренландия не продается, а будущее страны не решается публикациями в соцсетях», — написал Нильсен. Так премьер-министр отреагировал на изображение острова, которым поделилась супруга замглавы администрации Белого дома Кэти Миллер. Нильсен добавил, что карта, где Гренландия обернута в цвета флага США — является оскорбительной для граждан его страны.
Ранее дипломат Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что США и Дания — союзники по НАТО, и Вашингтон обязан уважать территориальную целостность королевства. Гренландия входит в состав Дании и является членом НАТО, подчеркнул он, передает «Национальная служба новостей».