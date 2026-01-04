Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Гренландии Нильсен не стал молчать после угроз США

В Гренландии глава правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна сохранит суверенитет, несмотря на то, что в США появилась карта, где остров закрашен в цвета американского флага. Об этом политик заявил в соцсети.

Гренландию на карте закрыли флагом США.

В Гренландии глава правительства Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна сохранит суверенитет, несмотря на то, что в США появилась карта, где остров закрашен в цвета американского флага. Об этом политик заявил в соцсети.

«Гренландия не продается, а будущее страны не решается публикациями в соцсетях», — написал Нильсен. Так премьер-министр отреагировал на изображение острова, которым поделилась супруга замглавы администрации Белого дома Кэти Миллер. Нильсен добавил, что карта, где Гренландия обернута в цвета флага США — является оскорбительной для граждан его страны.

Ранее дипломат Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что США и Дания — союзники по НАТО, и Вашингтон обязан уважать территориальную целостность королевства. Гренландия входит в состав Дании и является членом НАТО, подчеркнул он, передает «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше