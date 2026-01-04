Жительница Батайска умерла в реанимации после отказала в медицинской помощи

Жительница Батайска после отказа в медицинской помощи скончалась в реанимации. В связи с этим планируют начать уголовное следствие, об этом распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин.
Глава федерального Следкома обратил внимание на публикации в СМИ. Предварительно, в декабре 2025 года батайчанка обратилась за помощью в поликлинику, но врач к ней так и не приехал, лекарства не назначил.
В итоге пациентка уже с осложнениями была экстренно госпитализирована в реанимацию другой больницы, там она через время скончалась.
Ранее донские следователи проводили процессуальную проверку, а теперь должны завести уголовное дело и отчитаться о результатах расследования перед главой СК Александром Бастрыкиным. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.