Жительница Батайска умерла в реанимации после отказала в медицинской помощи

Глава СК потребовал завести дело после смерти батайчанки, которой не помогли врачи.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Батайска после отказа в медицинской помощи скончалась в реанимации. В связи с этим планируют начать уголовное следствие, об этом распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин.

Глава федерального Следкома обратил внимание на публикации в СМИ. Предварительно, в декабре 2025 года батайчанка обратилась за помощью в поликлинику, но врач к ней так и не приехал, лекарства не назначил.

В итоге пациентка уже с осложнениями была экстренно госпитализирована в реанимацию другой больницы, там она через время скончалась.

Ранее донские следователи проводили процессуальную проверку, а теперь должны завести уголовное дело и отчитаться о результатах расследования перед главой СК Александром Бастрыкиным. Исполнение этого поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

