Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Очередной беспилотник украинской армии был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ на подлете к столице. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится на его странице в мессенджере MAX.

В ночь с 3 на 4 января российские средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Ростовской областей, а также в небе над Московским регионом.

