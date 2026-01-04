Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

В ночь с 3 на 4 января российские средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Ростовской областей, а также в небе над Московским регионом.