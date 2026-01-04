Ричмонд
Блогерша умерла после увеличения ягодиц в московской клинике

Мать 8-летнего ребёнка скончалась после процедуры увеличения ягодиц в московской частной клинике. Об этом сообщает Mash, информацию подтвердила столичная прокуратура.

Трагедия случилась 4 января. 38-летняя Юлия пришла на инъекционную процедуру, стоимость которой составляет около полумиллиона рублей. Вскоре женщине стало плохо, ей вызвали скорую и госпитализировали, однако врачи не смогли её спасти.

Юлия вела блог, у неё было более 68 тысяч подписчиков. Она долгое время жила в Италии и недавно вернулась в Москву.

По факту смерти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Врачам клиники грозит до трёх лет лишения свободы.