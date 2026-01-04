Ричмонд
На Кубани из-за потери сознания водителя произошла авария, пострадали трое детей

В Кореновске (Краснодарский край) водитель потерял сознание за рулём и спровоцировал ДТП с двумя автомобилями. Пострадали трое несовершеннолетних, они доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Водитель автомобиля “Шевролет” 1973 года рождения потерял сознание, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Киа Спектра”, далее, двигаясь, допустил столкновение с автомобилем “Хонда”, где пострадали трое несовершеннолетних. Данные граждане были доставлены в ГБУЗ Кореновская ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал врио командира ОВ ДПС ОМВД России по Кореновскому району майор полиции Сергей Хныкин.

Ранее в городе Горячий Ключ, расположенном в Краснодарском крае, произошла трагическая авария: автомобиль BMW, двигаясь с высокой скоростью, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. По предварительным данным, в результате инцидента скончалась женщина, и ещё около четырёх человек получили ранения различной степени тяжести. Свидетели происшествия утверждают, что жертвой трагедии стала женщина, которую извлекли из-под колёс автомобиля BMW. Кроме того, как минимум четыре человека, в том числе один ребёнок, получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

