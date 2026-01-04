Системы ПВО уничтожили 253 беспилотника ВСУ над регионами РФ за семь часов

Всего за семь часов, в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 253 беспилотника украинской армии. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
— С 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область — там уничтожили 86 БПЛА. 59 аппаратов ликвидировали в небе над Белгородской область и 39 — над Московским регионом.
Также ВСУ пытались атаковать территории Калужской, Курской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Воронежской и Смоленской областей.
За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили 90 беспилотников ВСУ над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Орловской и Ростовской областей, а также в небе над Московским регионом.