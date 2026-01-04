В Курске беспилотник атаковал многоэтажку

В Курске украинский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, дрон врезался в один из этажей многоквартирного дома на проспекте Плевицкой. «Вражеский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что в момент удара на строительной площадке никого не было. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекинском округе при атаке беспилотника на автомобиль местный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица. В Шебекино также были повреждены стекла в квартире многоквартирного дома и кузов легкового автомобиля.