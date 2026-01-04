В Курске беспилотник атаковал многоэтажку

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекинском округе при атаке беспилотника на автомобиль местный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица. В Шебекино также были повреждены стекла в квартире многоквартирного дома и кузов легкового автомобиля.