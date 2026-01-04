Ричмонд
В Курске беспилотник атаковал многоэтажку

Украинский беспилотник врезался в строящийся многоквартирный дом в Курске. По данным властей, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В Курске украинский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон врезался в один из этажей многоквартирного дома на проспекте Плевицкой. «Вражеский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Хинштейн уточнил, что в момент удара на строительной площадке никого не было. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Шебекинском округе при атаке беспилотника на автомобиль местный житель получил минно-взрывную травму и осколочное ранение лица. В Шебекино также были повреждены стекла в квартире многоквартирного дома и кузов легкового автомобиля.

