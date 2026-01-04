Блогерша скончалась после операции по увеличению ягодиц в московской клинике

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — уточнили в ведомстве.
Согласно данным следствия, 4 января в частной клинике в Токмаковом переулке после проведения ряда процедур у пациентки резко ухудшилось состояние здоровья. Девушку экстренно госпитализировали, однако в больнице она, несмотря на оказанную помощь, скончалась.
На месте работают следователи. В ближайшее время будет изъята документация клиники и назначены судебные экспертизы. Басманная межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств смерти пациентки.
По данным SHOT, 38-летняя Юлия Бурцева скончалась после операции по увеличению ягодиц. Блогерша специально приехала в Москву из Италии, где она постоянно проживает с мужем и ребёнком. Девушка планировала погулять по столице и сделать косметологическую операцию по увеличению ягодиц в клинике Elmas Clinic. Сразу после этого состояние 38-летней пациентки резко ухудшилось. Она была госпитализирована в одну из столичных больниц, где скончалась.
Ранее в Москве 60-летней «доуле» Наталье Котлар предъявлено официальное обвинение по двум статьям в связи с гибелью новорождённого во время домашних родов у блогерши Айши Чигги. Как установило следствие, подозреваемая не имела высшего медицинского образования и не являлась акушеркой. Напомним, 13 декабря в Москве трагически погиб новорождённый ребёнок во время домашних родов. 27-летняя блогерша Айша Чигга решила родить дома в надувном бассейне, в этом ей помогала «доула» Наталья Котлар. Младенец появился на свет живым и около получаса находился в воде, уже спустя примерно час у него остановилось дыхание. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать ребёнка, но младенец скончался. Позже «акушерку» задержали.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.