Блогерша скончалась после операции по увеличению ягодиц в московской клинике

Ранее в Москве 60-летней «доуле» Наталье Котлар предъявлено официальное обвинение по двум статьям в связи с гибелью новорождённого во время домашних родов у блогерши Айши Чигги. Как установило следствие, подозреваемая не имела высшего медицинского образования и не являлась акушеркой. Напомним, 13 декабря в Москве трагически погиб новорождённый ребёнок во время домашних родов. 27-летняя блогерша Айша Чигга решила родить дома в надувном бассейне, в этом ей помогала «доула» Наталья Котлар. Младенец появился на свет живым и около получаса находился в воде, уже спустя примерно час у него остановилось дыхание. Прибывшая бригада скорой помощи пыталась реанимировать ребёнка, но младенец скончался. Позже «акушерку» задержали.