Вторая за неделю европейская страна заявила о повреждении важного кабеля в Балтике

Латвия заявила о повреждении частного оптоволоконного кабеля в Балтийском море.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила о повреждении оптоволоконного кабеля частной компании в Балтийском море. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление латвийского политика.
«Оптоволоконный кабель, принадлежащий частной компании, был поврежден в Балтийском море», — пишет агентство. Речь идет о подводной линии связи, которая используется для передачи данных между странами региона и частными клиентами.
Ранее в Финляндии по делу о повреждении подводного кабеля взята под стражу часть экипажа сухогруза Fitburg. Полиция страны провела допрос членов команды задержанного судна, среди которых имеются граждане России, сообщил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи, напоминает телеканал 360.