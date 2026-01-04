Рубио заявил, что США не позволят другим странам пользоваться Венесуэлой

Рубио связал деятельность кубинских спецслужб в Венесуэле с рисками для безопасности США и их союзников. Он указал, что Гавана, по оценке Вашингтона, использует ситуацию в стране для усиления своего влияния и координации действий с внешними игроками, в том числе с Москвой и Пекином. Американский госсекретарь отметил, что такие процессы, по мнению США, могут привести к закреплению на венесуэльской территории военных и разведывательных инфраструктур, связанных с противниками Вашингтона.