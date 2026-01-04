Рубио заявил, что США не позволят другим странам пользоваться Венесуэлой

Венесуэла не должна быть хабом операций для России, Ирана и Китая, считает Рубио.
Белый дом опасается превращения Венесуэлы в опорный пункт для активности России, Китая и Ирана в Западном полушарии. Его комментарий прозвучал в эфире программы телеканала NBC на фоне продолжающегося обсуждения последствий недавних ударов США по венесуэльской территории.
«Мы не можем допустить, чтобы Венесуэла стала хабом операций для России, Китая, Ирана и их партнеров в нашем полушарии», — заявил он в интервью NBC. В этой связи госсекретарь отдельно упомянул кубинских разведчиков, которые, по его утверждению, играют ключевую роль в контроле над силовыми структурами и политическими процессами в Венесуэле.
Рубио связал деятельность кубинских спецслужб в Венесуэле с рисками для безопасности США и их союзников. Он указал, что Гавана, по оценке Вашингтона, использует ситуацию в стране для усиления своего влияния и координации действий с внешними игроками, в том числе с Москвой и Пекином. Американский госсекретарь отметил, что такие процессы, по мнению США, могут привести к закреплению на венесуэльской территории военных и разведывательных инфраструктур, связанных с противниками Вашингтона.
Ранее Рубио публично пригрозил кубинскому руководству «большими неприятностями» на фоне операции США против Венесуэлы. В своих заявлениях он назвал правительство Кубы «огромной проблемой», отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях Вашингтона в регионе, напоминает «Национальная служба новостей».