Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умершей после приема в московской клинике оказалась блогерша Юлия Бурцева

Скончавшейся после процедуры в элитной столичной клинике Elmas оказалась 38-летняя блогерша Юлия Бурцева. Она проходила процедуру по увеличению ягодиц. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает Telegram-канал «112».

Скончавшейся после процедуры в элитной столичной клинике Elmas оказалась 38-летняя блогерша Юлия Бурцева. Она проходила процедуру по увеличению ягодиц. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, владелицу клиники зовут Говхар Абдыллаева. Юлия Бурцева постоянно жила с семьей в Италии и недавно приехала в Москву. Она вела блог, на который подписано более 68 тысяч человек.

По факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

— Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

О произошедшем стало известно вечером того же дня. Женщина пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока, который возник во время процедуры в косметологической клинике, а затем скончалась в больнице.