Умершей после приема в московской клинике оказалась блогерша Юлия Бурцева

Скончавшейся после процедуры в элитной столичной клинике Elmas оказалась 38-летняя блогерша Юлия Бурцева. Она проходила процедуру по увеличению ягодиц. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, владелицу клиники зовут Говхар Абдыллаева. Юлия Бурцева постоянно жила с семьей в Италии и недавно приехала в Москву. Она вела блог, на который подписано более 68 тысяч человек.
По факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
— Следственным отделом по Басманному району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета РФ.
О произошедшем стало известно вечером того же дня. Женщина пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока, который возник во время процедуры в косметологической клинике, а затем скончалась в больнице.