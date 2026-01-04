Ричмонд
Еще одно смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области

Двое пострадали, есть погибший: молодые люди попали в ДТП на донской трассе в сильный дождь.

Источник: Комсомольская правда

Еще одно смертельное ДТП произошло в Ростовской области 4 января. На трассе в аварию попали трое молодых людей, один из них погиб, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, около 19 часов вечера на автодороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не справился с управлением из-за сильного дождя и съехал с дороги, после этого машина загорелась.

— 23-летний пассажир погиб на месте. Пострадали 25-летний водитель и еще один 23-летний пассажир, — рассказали в управлении Госавтоинспекции.

На месте происшествия работают правоохранители. Проводятся следственные мероприятия, выясняются детали и обстоятельства ДТП.

Водителям напоминают: в непогоду не следует садиться за руль. Если же стихия застала в пути нужно быть осторожными и внимательными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться.

Напомним, утром 4 января на трассе М-4 «Дон» в массовой аварии погибли четыре человека, еще четверо пострадали. После случившегося задержали водителя большегруза.

