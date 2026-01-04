Ричмонд
В ЯНАО пьяный водитель на снегоходе без документов попался сотрудникам ГИБДД

В отношении водителя снегохода составлено сразу два административных протокола.

В Белоярске (ЯНАО) утром 4 января сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки водителя на снегоходе. Как оказалось, мужчина был пьян, водительское удостоверение отсутствовало, а транспорт не оформлен должным образом.

«4 января утром автоинспекторы в Белоярске остановили снегоход. В ходе проверки документов установлено, что транспортное средство не зарегистрировано, а у водителя отсутствует водительское удостоверение. При этом у нарушителя выявлены явные признаки опьянения», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Ямала.

Уточняется, что водитель от медосвидетельствования отказался. Правоохранители составили в отношении нарушителя сразу два административных протокола.