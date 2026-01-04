Огонь охватил сразу три постройки в тюменском селе

В селе загорелас баня, дом и хозпостройка.
В селе Насекино (Тюменская область) утром 4 января загорелись баня, дом и хозпостройка. Об этом в соцсети сообщает противопожарная служба региона.
«Сегодня, 4 января, в восьмом часу утра в селе Насекино на улице Центральной Тюменского округа произошел пожар. Огонь охватил хозпостройки, баню и дом», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Также спасатели эвакуировали из горящего здания газовый баллон. Пострадавших на пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.