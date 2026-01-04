В Латвии сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

«В Балтийском море, недалеко от Лиепаи, обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании», — говорится в ее сообщении в X (бывш. Twitter).
Премьер-министр добавила, что в результате произошедшего латвийские пользователи не пострадали. Кроме того, она уточнила, что полиция Латвии приступила к расследованию инцидента.
Финская береговая охрана 31 декабря задержала судно по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Уточнялось, что судно было взято под контроль финских властей.