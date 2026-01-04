Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Латвии сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

Латвийский премьер-министр Эвика Силиня 4 января сообщила, что в Балтийском море недалеко от города Лиепая был поврежден оптоволоконный кабель.

Источник: AP 2024

«В Балтийском море, недалеко от Лиепаи, обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании», — говорится в ее сообщении в X (бывш. Twitter).

Премьер-министр добавила, что в результате произошедшего латвийские пользователи не пострадали. Кроме того, она уточнила, что полиция Латвии приступила к расследованию инцидента.

Финская береговая охрана 31 декабря задержала судно по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Уточнялось, что судно было взято под контроль финских властей.