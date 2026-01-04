В Кургане потушили крупный пожар в ангаре, где стояли газовые баллоны. Видео

Спасатели потушили пожар в Кургане на улице Омской.
На улице Омской в Кургане потушили пожар в ангаре, в котором находились газовые баллоны. Об этом рассказали в МЧС России по региону.
«Спасатели вынесли из ангара 12 газовых баллонов и два углекислотных. Всего в тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в помещении производилась тротуарная плитка. По оперативной информации, пострадавших в результате происшествия нет.