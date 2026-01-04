Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кургане потушили крупный пожар в ангаре, где стояли газовые баллоны. Видео

На улице Омской в Кургане потушили пожар в ангаре, в котором находились газовые баллоны. Об этом рассказали в МЧС России по региону.

Спасатели потушили пожар в Кургане на улице Омской.

На улице Омской в Кургане потушили пожар в ангаре, в котором находились газовые баллоны. Об этом рассказали в МЧС России по региону.

«Спасатели вынесли из ангара 12 газовых баллонов и два углекислотных. Всего в тушении пожара были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в помещении производилась тротуарная плитка. По оперативной информации, пострадавших в результате происшествия нет.