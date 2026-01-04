По факту смертельного ДТП в Горячем Ключе на Кубани возбуждено уголовное дело

«Прокуратура контролирует ход расследования возбуждённого территориальным отделом полиции уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве.
Напомним, автомобиль BMW, двигаясь с высокой скоростью, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. По предварительным данным, в результате инцидента скончалась женщина, и ещё около четырёх человек получили ранения различной степени тяжести.
Ранее на Кубани из-за потери сознания водителя произошла авария. Пострадали трое несовершеннолетних, они доставлены в больницу. Водитель автомобиля «Шевролет» (1973 года рождения), потеряв сознание за рулём, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Спектра». После этого «Шевролет» столкнулся с автомобилем «Хонда».
