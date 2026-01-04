Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По факту смертельного ДТП в Горячем Ключе на Кубани возбуждено уголовное дело

По факту дорожно-транспортного происшествия в Горячем Ключе, повлёкшего смерть одного человека, возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление сделали в прокуратуре Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«Прокуратура контролирует ход расследования возбуждённого территориальным отделом полиции уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — уточнили в ведомстве.

Напомним, автомобиль BMW, двигаясь с высокой скоростью, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где находились люди. По предварительным данным, в результате инцидента скончалась женщина, и ещё около четырёх человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее на Кубани из-за потери сознания водителя произошла авария. Пострадали трое несовершеннолетних, они доставлены в больницу. Водитель автомобиля «Шевролет» (1973 года рождения), потеряв сознание за рулём, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Спектра». После этого «Шевролет» столкнулся с автомобилем «Хонда».

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.