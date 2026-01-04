По факту смертельного ДТП в Горячем Ключе на Кубани возбуждено уголовное дело

Ранее на Кубани из-за потери сознания водителя произошла авария. Пострадали трое несовершеннолетних, они доставлены в больницу. Водитель автомобиля «Шевролет» (1973 года рождения), потеряв сознание за рулём, совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Киа Спектра». После этого «Шевролет» столкнулся с автомобилем «Хонда».