В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей

Трое взрослых и двое детей получили травмы при взрыве бытового газа в частном доме в населённом пункте Шали, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.
В ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы с ожогами.
«Трое взрослых и двое малолетних детей пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме города Шали. С ожогами различной степени они доставлены в лечебные учреждения, где проходят лечение», — говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку.
«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшедшего», — заявили ведомстве и отметили, что прокуроры проверят «соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования», кроме того, «будет дана оценка работе контролирующих органов».
Напомним, в чеченском городе Шали произошёл взрыв бытового газа. СМИ сообщали, что травмы получили пять человек, в том числе двое детей. По данным журналистов, пострадавших доставили в больницы Грозного.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате взрыва газа произошёл пожар в четырёхэтажном жилом доме. Инцидент случился в Первоуральске. Спасены два человека.