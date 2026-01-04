Ричмонд
В Чечне при взрыве бытового газа пострадали трое взрослых и двое детей

Трое взрослых и двое детей пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в городе Шали в Чечне, сообщили в прокуратуре.

Трое взрослых и двое детей получили травмы при взрыве бытового газа в частном доме в населённом пункте Шали, сообщает пресс-служба прокуратуры Чечни.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие госпитализированы с ожогами.

«Трое взрослых и двое малолетних детей пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме города Шали. С ожогами различной степени они доставлены в лечебные учреждения, где проходят лечение», — говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку.

«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства происшедшего», — заявили ведомстве и отметили, что прокуроры проверят «соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования», кроме того, «будет дана оценка работе контролирующих органов».

Напомним, в чеченском городе Шали произошёл взрыв бытового газа. СМИ сообщали, что травмы получили пять человек, в том числе двое детей. По данным журналистов, пострадавших доставили в больницы Грозного.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате взрыва газа произошёл пожар в четырёхэтажном жилом доме. Инцидент случился в Первоуральске. Спасены два человека.