«Гренландия не продается»: Премьер Дании жестко ответил на угрозы Трампа захватить остров

«У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства. Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается», — опубликовало агентство Reuters заявление Фредериксен. Премьер Дании также отметила, что сомнения в необходимости контроля США над Гренландией нет.