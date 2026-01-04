Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Гренландия не продается»: Премьер Дании жестко ответил на угрозы Трампа захватить остров

Заявление о присоединении Гренландии к США возмутили премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Она потребовала от американского лидера Дональда Трампа прекратить угрозы и напомнила, что у Вашингтона нет права аннексировать другую страну.

Трамп заявил о необходимости присоединить Гренландию к США.

Заявление о присоединении Гренландии к США возмутили премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Она потребовала от американского лидера Дональда Трампа прекратить угрозы и напомнила, что у Вашингтона нет права аннексировать другую страну.

«У США нет никакого права аннексировать ни одну из трех частей Датского Королевства. Поэтому настоятельно призываю США прекратить угрозы в отношении исторически близкого союзника и против другой страны и другого народа, который четко заявил, что не продается», — опубликовало агентство Reuters заявление Фредериксен. Премьер Дании также отметила, что сомнения в необходимости контроля США над Гренландией нет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше