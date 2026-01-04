Расчёты ПВО уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России за три часа

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — следует из сообщения ведомства.
Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями. Три аппарата перехватили над Владимирской областью, два — над Тверской областью, один — Воронежской областью.
Ранее системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата, направлявшегося в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее количество дронов, нейтрализованных на подступах к Москве с начала волны атак, возросло до 41.
