Сенатор Пушков предсказал катастрофу из-за триумфа Трампа

Накануне США провели внезапную военную операцию, ударив по Венесуэле и захватив президента страны Николаса Мадуро. Сам американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро будут судить за руководство наркотрафиком, который напрямую идет в Штаты со стороны Венесуэлы. При этом еще в декабре 2025 года американский глава заявлял, что Вашингтон стремится вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, которые, по его мнению, были отобраны при предыдущей администрации.