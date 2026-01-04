Ричмонд
Сенатор Пушков предсказал катастрофу из-за триумфа Трампа

Эффектные заявления американского президента Дональда Трампа об успехах в захвате лидера Венесуэлы могут обернуться катастрофическими последствиями. Об этом рассказал сенатор РФ Алексей Пушков.

Пушков усомнился в «триумфе» США.

«Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Не обернется ли нынешний “триумф” катастрофой», — сообщил Пушков в своем telegram-канале.

Накануне США провели внезапную военную операцию, ударив по Венесуэле и захватив президента страны Николаса Мадуро. Сам американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро будут судить за руководство наркотрафиком, который напрямую идет в Штаты со стороны Венесуэлы. При этом еще в декабре 2025 года американский глава заявлял, что Вашингтон стремится вернуть утраченные права на венесуэльскую нефть, которые, по его мнению, были отобраны при предыдущей администрации.

