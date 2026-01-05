Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) сбили еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил глава города Сергей Собянин.
— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил мэр столицы в мессенджере MAX.
В этот же день в период с 13:00 до 20:00 по московскому времени, российские силы ПВО уничтожили 253 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии над регионами страны.
Кроме того, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали в Туле из-за неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника, который нашли неподалеку.