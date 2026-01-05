В США раскрыли истинную причину захвата Мадуро

Трампа убедили, что Мадуро проявляет неуважение к США.
Белый дом принял решение реализовать военные угрозы в отношении Венесуэлы после того, как регулярные публичные танцы президента страны Николаса Мадуро были восприняты в Вашингтоне как насмешка над США и это стало последней каплей. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом закрытых переговоров в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.
«Никакой безумной войны». «Регулярные публичные танцы Мадуро и другие проявления безразличия в последние недели убедили некоторых членов команды Трампа в том, что венесуэльский лидер насмехается над ними и пытается разоблачить то, что он считал блефом», — сообщили источники The New York Times, которые говорили на условиях анонимности.
По информации собеседников издания, именно это поведение Мадуро стало одним из факторов, подтолкнувших Белый дом к решению показать готовность перейти от риторики к силовым действиям. В администрации посчитали, что игнорирование со стороны Каракаса подрывает угрозы Вашингтона и демонстрирует слабость США на международной арене.
Переговоры по венесуэльскому направлению, как утверждается, проходили в закрытом режиме, в них участвовали высокопоставленные представители Совета национальной безопасности и Пентагона. При этом официально Белый дом тогда подчеркивал, что в отношении Венесуэлы рассматриваются «все варианты», не раскрывая деталей возможных сценариев применения силы.