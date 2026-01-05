В США раскрыли истинную причину захвата Мадуро

Белый дом принял решение реализовать военные угрозы в отношении Венесуэлы после того, как регулярные публичные танцы президента страны Николаса Мадуро были восприняты в Вашингтоне как насмешка над США и это стало последней каплей. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ходом закрытых переговоров в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.