Собянин сообщил об отражении атаки 42 БПЛА, летевших на Москву

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в Max.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщал о 41 сбитом БПЛА.
