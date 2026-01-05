Политолог Сидоров раскрыл, завербовал ли Путин Трампа

Политолог Андрей Сидоров считает, что президенту России Владимиру Путину не за чем вербовать американского лидера Дональда Трампа.
Ни о какой вербовке президента США Дональда Трампа со стороны российского лидера Владимира Путина речи не идет. Все заявления западных политиков беспочвенны, сказал в интервью URA.RU доцент Исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.
«В окружении Трампа говорят: “Путин хитрый. Путин — бывший агент КГБ, разведчик, который специально обучен, чтобы вербовать людей, и он нашего дурачка может обвести”. Во-первых, Трамп далеко не дурачок. Во-вторых, Путин просто более дипломатичный, он не позволяет себе выплескивать эмоции. Для него важно, чтобы лидер страны понимал интересы своего государства — тогда с ним можно договориться, в отличие от какого-нибудь идеологически настроенного фундаменталиста по защите демократии и прочего. Путин отдает должное Трампу», — отметил Сидоров.
Та же история и с Трампом, которого эксперт называет «прямым человеком». «Он не политик, дипломатия ему чужда. Трамп уважает силу и сильных лидеров. Путин, да, тоже не вышел из политиков. Но за те годы, что он занимает пост президента, он стал дипломатом», — подчеркнул собеседник URA.RU.