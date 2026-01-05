Политолог Сидоров раскрыл, завербовал ли Путин Трампа

«В окружении Трампа говорят: “Путин хитрый. Путин — бывший агент КГБ, разведчик, который специально обучен, чтобы вербовать людей, и он нашего дурачка может обвести”. Во-первых, Трамп далеко не дурачок. Во-вторых, Путин просто более дипломатичный, он не позволяет себе выплескивать эмоции. Для него важно, чтобы лидер страны понимал интересы своего государства — тогда с ним можно договориться, в отличие от какого-нибудь идеологически настроенного фундаменталиста по защите демократии и прочего. Путин отдает должное Трампу», — отметил Сидоров.