Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее расчёты ПВО уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями. Три аппарата перехватили над Владимирской областью, два — над Тверской областью, один — Воронежской областью.
