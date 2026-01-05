Ричмонд
Силы ПВО сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Расчёты противовоздушной обороны перехватили ещё один дрон Вооружённых сил Украины, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее расчёты ПВО уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями. Три аппарата перехватили над Владимирской областью, два — над Тверской областью, один — Воронежской областью.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

