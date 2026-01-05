Европа и Зеленский ждут ослабления Трампа

«Трампа раздражает Зеленский. Он опирается на европейцев, хотя европейские лидеры, точнее лидеры Евросоюза, ему не нравятся. С точки зрения Трампа Евросоюз не имеет своих интересов — это не государство. Поэтому с лидерами ЕС Трамп ни о чем договариваться не собирается. Но европейцы рассчитывают либо обмануть Трампа, либо дождаться, что после выборов в конгресс он ослабнет. Им надо потянуть время, в том числе с завершением украинского конфликта», — отметил Сидоров.