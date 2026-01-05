Европа и Зеленский ждут ослабления Трампа

Евросоюз ждет выборов в конгресс и надеется на ослабление президента США Дональда Трампа.
Европейские лидеры и Владимир Зеленский ждут ослабления президента США Дональда Трампа, чтобы продолжить свою антироссийскую политику. Об этом в интервью URA.RU сказал доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.
«Трампа раздражает Зеленский. Он опирается на европейцев, хотя европейские лидеры, точнее лидеры Евросоюза, ему не нравятся. С точки зрения Трампа Евросоюз не имеет своих интересов — это не государство. Поэтому с лидерами ЕС Трамп ни о чем договариваться не собирается. Но европейцы рассчитывают либо обмануть Трампа, либо дождаться, что после выборов в конгресс он ослабнет. Им надо потянуть время, в том числе с завершением украинского конфликта», — отметил Сидоров.
Переговоры России и США по урегулированию украинского конфликта начались в феврале 2025 года. В августе лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в американском Анкоридже. В ноябре команда Трампа представила мирный план, который сейчас обсуждается с украинской стороной.