Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Курске

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в одну из строящихся многоэтажек в Курске. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
— Вражеский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске. Дрон врезался в один из этажей МКД на проспекте Плевицкой, — добавил губернатор в Telegram-канале.
По его словам, в тот момент на строящемся объекте никого не было. Пострадавших в результате атаки нет.
В этот же день более 11 тысяч человек остались без электричества из-за удара дрона украинской армии по объекту энергетики в Курской области.
Кроме того, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали в Туле из-за неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника, который нашли неподалеку.