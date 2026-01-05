Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Курске

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в одну из строящихся многоэтажек в Курске. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) влетел в одну из строящихся многоэтажек в Курске. Об этом в воскресенье, 4 января, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

— Вражеский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске. Дрон врезался в один из этажей МКД на проспекте Плевицкой, — добавил губернатор в Telegram-канале.

По его словам, в тот момент на строящемся объекте никого не было. Пострадавших в результате атаки нет.

В этот же день более 11 тысяч человек остались без электричества из-за удара дрона украинской армии по объекту энергетики в Курской области.

Кроме того, жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали в Туле из-за неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника, который нашли неподалеку.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше