Дрон атаковал многоэтажный дом в Курске

По информации господина Хинштейна, дом находится на проспекте Плевицкой. В момент атаки на объекте никого не было, пострадавших нет.
По информации Минобороны, с 20:00 по 23:00 над Россией сбили 41 беспилотник. Больше всего дронов — 14 — было уничтожено над Курской областью. Еще семь беспилотников сбили над Московским регионом, 6 — над Рязанской областью.
