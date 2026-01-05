Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон атаковал многоэтажный дом в Курске

Украинский беспилотник врезался в один из этажей строящегося многоквартирного дома в Курске, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Источник: AP 2024

По информации господина Хинштейна, дом находится на проспекте Плевицкой. В момент атаки на объекте никого не было, пострадавших нет.

По информации Минобороны, с 20:00 по 23:00 над Россией сбили 41 беспилотник. Больше всего дронов — 14 — было уничтожено над Курской областью. Еще семь беспилотников сбили над Московским регионом, 6 — над Рязанской областью.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше