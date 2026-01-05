Ричмонд
Группировка «Вулкан» взяла ответственность за поджог, оставивший без света Берлин

Леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» (Vulkangruppe) заявила о своей причастности к пожару, который привёл к массовому отключению электроэнергии на юго-западе Берлина. Напомним, инцидент произошёл на кабельном мосту в районе Лихтерфельде.

Ранее полиция получило письмо от предполагаемых организаторов поджога. Издание Tagesspiegel, ссылаясь на подразделение госбезопасности, сообщает, что письмо подлинное. В послании авторы называют произошедшее «действием в интересах общества» и «актом международной солидарности с защитниками природы», направленным против использования ископаемого топлива.

В результате инцидента без электричества и частично без отопления остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Полиция Берлина уже возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога. Местный оператор электросетей Stromnetz Berlin предупредил, что восстановительные работы могут продлиться вплоть до 8 января.

