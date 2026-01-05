Группировка «Вулкан» взяла ответственность за поджог, оставивший без света Берлин

Ранее полиция получило письмо от предполагаемых организаторов поджога. Издание Tagesspiegel, ссылаясь на подразделение госбезопасности, сообщает, что письмо подлинное. В послании авторы называют произошедшее «действием в интересах общества» и «актом международной солидарности с защитниками природы», направленным против использования ископаемого топлива.
В результате инцидента без электричества и частично без отопления остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Полиция Берлина уже возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога. Местный оператор электросетей Stromnetz Berlin предупредил, что восстановительные работы могут продлиться вплоть до 8 января.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.