Группировка «Вулкан» взяла ответственность за поджог, оставивший без света Берлин

В результате инцидента без электричества и частично без отопления остались около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий. Полиция Берлина уже возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога. Местный оператор электросетей Stromnetz Berlin предупредил, что восстановительные работы могут продлиться вплоть до 8 января.