Самолёт Airbus совершил аварийную посадку в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолёт Airbus, который готовился к аварийной посадке из-за задымления на борту. По информации «Рен-ТВ», источником проблемы стало задымление в багажном отсеке воздушного судна.

Инцидент произошёл во время полёта, после чего экипаж принял решение о необходимости экстренного приземления в московском аэропорту.

