Самолёт Airbus совершил аварийную посадку в Шереметьево

Инцидент произошёл во время полёта, после чего экипаж принял решение о необходимости экстренного приземления в московском аэропорту.
Ранее Life.ru рассказывал, как предновогодний рейс авиакомпании Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Стамбул едва не закончился трагедией для 71-летнего пассажира. Уже после взлёта мужчине стало плохо, и экипаж срочно объявил поиск врача на борту. На помощь пришел хирург Михаил Черкашин. Врач оказал первую помощь, используя кислород и лекарства из аптечки, что стабилизировало состояние пациента.
