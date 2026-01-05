Самолёт Airbus совершил аварийную посадку в Шереметьево

Ранее Life.ru рассказывал, как предновогодний рейс авиакомпании Turkish Airlines из Санкт-Петербурга в Стамбул едва не закончился трагедией для 71-летнего пассажира. Уже после взлёта мужчине стало плохо, и экипаж срочно объявил поиск врача на борту. На помощь пришел хирург Михаил Черкашин. Врач оказал первую помощь, используя кислород и лекарства из аптечки, что стабилизировало состояние пациента.