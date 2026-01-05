В отеле Когалыма посетителя избили дебоширы за сделанное замечание

Конфликт мужчин начался в отеле.
В Когалыме (ХМАО) в местном отеле в ночь с 3 на 4 января произошла драка. Здесь один из гостей сделал замечание другим отдыхающим за разбитую посуду, но словесная перепалка переросла в избиение. О происшествии сообщили очевидцы в соцсети.
«В отеле Когалыма избили мужчину после сделанного замечания о разбитой посуде в туалете. Конфликт в городском отеле произошел с 3 на 4 января 2026 года. Несмотря на провокации, мужчина не отвечал насилием и вышел на улицу, где на него напали. Избивали ногами, 5−7 человек, пытались поставить на колени. При этом продолжали оскорблять», — сообщается в telegram-канале «ЧП Когалым».
Остановить бойню помогли случайные прохожие. Он подняли шум и кричали на нападавших. Очевидцы утверждают, что это не единственный конфликт дебоширов этой ночью, а замечены в драках они были и раньше. Пострадавший обратился в больницу, а также написал заявление в полицию.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.