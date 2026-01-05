В отеле Когалыма посетителя избили дебоширы за сделанное замечание

«В отеле Когалыма избили мужчину после сделанного замечания о разбитой посуде в туалете. Конфликт в городском отеле произошел с 3 на 4 января 2026 года. Несмотря на провокации, мужчина не отвечал насилием и вышел на улицу, где на него напали. Избивали ногами, 5−7 человек, пытались поставить на колени. При этом продолжали оскорблять», — сообщается в telegram-канале «ЧП Когалым».