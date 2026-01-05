Ричмонд
В промзоне Ельца произошло возгорание после падения БПЛА

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения беспилотника, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал он.

По информации Артамонова, оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников. «В частности, сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности», — отметил он.

