Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные спасли 10 человек из горящего дома в Москве

Сотрудники экстренных служб спасли 10 человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Сотрудники экстренных служб спасли 10 человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в ГУ МЧС России по городу.

— Произошло загорание вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. С вышележащих этажей пожарно-спасательными подразделениями спасены 10 человек, один из них — ребенок, — добавили в сообщении.

Возгорание удалось успешно ликвидировать, передает пресс-служба.

3 января пожарные также тушили торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде на территории трех тысяч квадратных метров. На месте работали 57 специалистов и 18 единиц техники.

30 декабря семилетний мальчик спас младшего брата из горящего дома в Башкортостане. Никто из детей не пострадал. Пожар ликвидировали.