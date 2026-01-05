Пожарные спасли 10 человек из горящего дома в Москве

Сотрудники экстренных служб спасли 10 человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в ГУ МЧС России по городу.
— Произошло загорание вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. С вышележащих этажей пожарно-спасательными подразделениями спасены 10 человек, один из них — ребенок, — добавили в сообщении.
Возгорание удалось успешно ликвидировать, передает пресс-служба.
3 января пожарные также тушили торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде на территории трех тысяч квадратных метров. На месте работали 57 специалистов и 18 единиц техники.
30 декабря семилетний мальчик спас младшего брата из горящего дома в Башкортостане. Никто из детей не пострадал. Пожар ликвидировали.