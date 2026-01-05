Американист раскрыл, на чьей стороне Трамп — России или Украины

«Главное для Трампа — его собственное здравомыслие и интересы Соединенных Штатов. Не забывайте, что именно он первым из западных лидеров вместо одеял, как он сам говорил, дал Киеву “Javelin”. Тем самым он открыл ящик Пандоры для поставки на Украину вооружений, а не просто амуниции, гуманитарной помощи и прочего. Для Трампа отношения с Россией имеют утилитарный характер. Они объединяют три фактора: борьба с Китаем, стратегическая стабильность, экономические и торгово-финансовые взаимоотношения. Но украинский кризис мешает Трампу выстраивать с Россией такие отношения, какие он хотел бы», — подчеркнул Сидоров.