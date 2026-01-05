Американист раскрыл, на чьей стороне Трамп — России или Украины

Американист Андрей Сидоров раскрыл, чью сторону занимает Дональд Трамп — России или Украины.
Президент США Дональд Трамп не занимает ни сторону России, ни сторону Украины, он руководствуется здравым смыслом и интересами США. Как сказал в интервью URA.RU доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров, отношения с Россией для американского лидера носят сугубо утилитарный характер.
«Главное для Трампа — его собственное здравомыслие и интересы Соединенных Штатов. Не забывайте, что именно он первым из западных лидеров вместо одеял, как он сам говорил, дал Киеву “Javelin”. Тем самым он открыл ящик Пандоры для поставки на Украину вооружений, а не просто амуниции, гуманитарной помощи и прочего. Для Трампа отношения с Россией имеют утилитарный характер. Они объединяют три фактора: борьба с Китаем, стратегическая стабильность, экономические и торгово-финансовые взаимоотношения. Но украинский кризис мешает Трампу выстраивать с Россией такие отношения, какие он хотел бы», — подчеркнул Сидоров.
В 2025 году диалог между Россией и США возобновился после трехлетнего перерыва. Первый телефонный разговор президентов состоялся в феврале, а в августе Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в американском Анкоридже.