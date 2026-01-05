Ричмонд
В промзоне Ельца локализовали возгорание, начавшееся после падения БПЛА

В результате падения беспилотника в промышленной зоне Ельца произошло возгорание, которое удалось локализовать. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, погибших и пострадавших нет.

Источник: Life.ru

«Оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников. В частности, сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России. Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями. Три аппарата перехватили над Владимирской областью, два — над Тверской областью, один — Воронежской областью.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

