В промзоне Ельца локализовали возгорание, начавшееся после падения БПЛА

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России. Наибольшее количество дронов — 14 — сбили над Курской областью. Семь БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву. Ещё шесть беспилотников уничтожили над Рязанской областью, по четыре — над Белгородской и Липецкой областями. Три аппарата перехватили над Владимирской областью, два — над Тверской областью, один — Воронежской областью.