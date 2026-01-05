Ричмонд
Самолет, летевший из Египта в Москву, совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет авиакомпании AIMasria Universal Airlines, летевший из Египта в Москву, произвел экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Telegram-канале 112.

По предварительным данным, в багажном отсеке судна произошло задымление. Из-за возникшей проблемы экипаж лайнера принял решение о необходимости экстренного приземления в московской авиагавани.

На борту самолета находится 222 пассажира. К судну оперативно прибыли экстренные службы, пострадавших нет, уточнили в публикации.

25 декабря самолет, летевший из китайского города Санья в Москву, также приземлился в аэропорту Казани. Экипаж судна принял такое решение из-за того, что беременной девушке стало плохо на борту.