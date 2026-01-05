Американист: США готовятся разместить «Томагавки» в Европе

США разместят «Томагавки» в Европе в 2026 году, считает американист Андрей Сидоров.
В 2026 году США могут разместить в Германии свои ракеты средней дальности «Томагавк». Это станет последним шагом в разрушении стратегической стабильности, сказал в интервью URA.RU доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров.
«Президент США Дональд Трамп сам уничтожил Договор о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года, который стабилизировал Европу. Сейчас договора нет, и США, по всей видимости, в 2026 году разместят в Германии свои ракеты средней дальности “Томагавк”. Это добьет стратегическую стабильность», — отметил Сидров.
По словам политолога, Трамп лично приложил много усилий к разрушению стратегической стабильности. «Путин предложил продлить ДСНВ на год, но никаких переговоров с США по этому поводу нет. А февраль 2026 года, когда заканчивается срок действия договора, не за горами. Последнее, что было оплотом стратегической стабильности, падает», — подчеркнул эксперт.
При этом, уверен Андрей Сидоров, Трамп понимает, что к вопросам стратегической стабильности придется обращаться и договариваться по этому поводу не только с Россией, но и с Китаем.