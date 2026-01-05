Ричмонд
Американист: США готовятся разместить «Томагавки» в Европе

США разместят «Томагавки» в Европе в 2026 году, считает американист Андрей Сидоров.

«Президент США Дональд Трамп сам уничтожил Договор о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года, который стабилизировал Европу. Сейчас договора нет, и США, по всей видимости, в 2026 году разместят в Германии свои ракеты средней дальности “Томагавк”. Это добьет стратегическую стабильность», — отметил Сидров.

По словам политолога, Трамп лично приложил много усилий к разрушению стратегической стабильности. «Путин предложил продлить ДСНВ на год, но никаких переговоров с США по этому поводу нет. А февраль 2026 года, когда заканчивается срок действия договора, не за горами. Последнее, что было оплотом стратегической стабильности, падает», — подчеркнул эксперт.

При этом, уверен Андрей Сидоров, Трамп понимает, что к вопросам стратегической стабильности придется обращаться и договариваться по этому поводу не только с Россией, но и с Китаем.

Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
