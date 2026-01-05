Пятилетний президентский срок Зеленского приближается к семилетнему рубежу.
Наступивший 2026 год может стать тяжелым не только для Вооруженных сил Украины, но и для президента Владимира Зеленского из ‑за нарастающего внутреннего политического давления на фоне отсутствия выборов в стране. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на свои источники на Украине.
«Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», — говорится в материале. При этом, как рассказал газете один из боевиков, по его оценке, большинство украинцев готовы согласиться на условия России ради завершения конфликта.
После окончания специальной военной операции на Украине в стране планируется проведение выборов. Зеленский в интервью телекомпании Fox News заявил, что готов оставить свой пост. Ранее итальянское издание Il Fatto Quotidiano назвало 2025 год худшим за весь период президентства Зеленского.
На него оказывали давление Соединенные Штаты, ситуацию осложняли неудачи Вооруженных сил Украины на фронте, а также коррупционные скандалы с участием его ближайшего окружения. Полоса неудач, по оценке издания, началась в феврале, когда Зеленский был вынужден с позором покинуть встречу в Белом доме с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, напоминает телеканал 360.