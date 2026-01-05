Ричмонд
Среди опознанных жертв пожара в баре на швейцарском курорте нет граждан России

По данным полиции кантона Вале, все жертвы пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана опознаны, россиян среди них нет.

«После пожара, произошедшего в новогоднюю ночь в Кран-Монтана, были опознаны последние 16 жертв. Таким образом, личности 40 человек, погибших в пожаре, установлены», — уточнили в полиции.

Среди погибших — граждане Швейцарии, Италии, Франции, Португалии и Бельгии, а также юноша с тройным гражданством (Франция, Израиль, Великобритания). Россиян среди жертв нет.

Ранее президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что пожар на курорте Кран-Монтана, в котором из-за бенгальских огней погибли 40 человек, стал худшей трагедией в истории страны. Пармелен после ЧП провёл переговоры с лидерами Франции, Италии и других соседних государств. Швейцарские власти создали кризисные центры для координации действий. Генеральный прокурор кантона Вале Беатрис Пиллу сообщила, что следствие не рассматривает версию теракта как приоритетную.

