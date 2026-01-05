Зеленский уволил главу СБУ Малюка*

Глава СБУ Малюк* написал заявление на увольнение.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подал заявление об отставке. Об этом сообщает telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Станислава Речинского. Официального подтверждения этой информации пока нет.
«Малюка дожали, написал заяву», — заявил журналист Станислав Речинский. Информацию передает «Страна.ua».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить офис главы государства руководителю Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кириллу Буданову (признан в России террористом и экстремистом). Кадровое решение последовало за уходом с должности Андрея Ермака, который подал в отставку на фоне коррупционного скандала.
Часть экспертов расценивает такой шаг как откровенно провокационный: Зеленский намерен поручить проведение возможных переговоров с Москвой человеку, которого в России считают ответственным более чем за сотню террористических актов на российской территории, включая подрыв Крымского моста.
Аналитики также интерпретируют это назначение как сигнал о потенциальной будущей роли Буданова — либо в качестве преемника президента, либо в роли «серого кардинала», оказывающего ключевое влияние на принятие решений. О том, к каким последствиям может привести усиление позиций в Киеве фигуры, напрямую связанной с терактами, и что в действительности может означать сценарий «Буданов у власти», — в материале URA.RU.
