Зеленский уволил главу СБУ Малюка*

Аналитики также интерпретируют это назначение как сигнал о потенциальной будущей роли Буданова — либо в качестве преемника президента, либо в роли «серого кардинала», оказывающего ключевое влияние на принятие решений. О том, к каким последствиям может привести усиление позиций в Киеве фигуры, напрямую связанной с терактами, и что в действительности может означать сценарий «Буданов у власти», — в материале URA.RU.