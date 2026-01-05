Женщина, выжившая при теракте ВСУ в Хорлах, потеряла мужа в новогоднюю ночь

Жительница села Хорлы в Херсонской области Анна Волошко, находившаяся в кафе в момент удара ВСУ, лишилась своего супруга. Об этом в воскресенье, 4 января, она рассказала в интервью RT.
По ее словам, в момент взрыва она находилась внутри здания, а ее муж — на улице. После нескольких хлопков начался хаос. Несмотря на это, женщина отправилась искать супруга.
— И рядом со мной, меньше метра, один — бабах. И слышу, что через пару секунд второй — бабах. И вот от второго я уже оглохла. Так как мужа не было, я пошла искать его, — вспомнила Волошко.
В итоге она нашла мужа, однако спасти его не удалось. С места происшествия пострадавшую эвакуировали военные. Ее 11-летняя дочь оказывала первую помощь, передает агентство.
Тем временем число погибших в результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области увеличилось до 29 человек.
В новогоднюю ночь три украинских дрона ударили по зданиям на побережье Черного моря. Количество пострадавших превысило 60 человек. В момент атаки в кафе находилось более 100 человек.