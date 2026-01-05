Трамп ответил на вопрос о возможных выборах в Венесуэле

Вашингтон намерен стабилизировать ситуацию в республике, а уже затем обсуждать политическое будущее Каракаса, сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Венесуэле не будут проводиться выборы до тех пор, пока страна не будет «восстановлена до закона и порядка» и жесткой экономической дисциплины. Об этом он сказал в интервью газете The Post после масштабной операции США, в результате которой был задержан лидер Венесуэлы Николас Мадуро.
«Мы должны управлять страной, соблюдая закон и порядок. Мы должны управлять страной, чтобы извлекать выгоду из экономических преимуществ, которыми она обладает, — а именно, из ценной нефти и других ценных ресурсов», — заявил президент США в интервью The Post.
Он добавил, что ни один из оппозиционных деятелей, в том числе лидер оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, сейчас не располагает достаточной поддержкой для руководства страной. Он также заявил, что его не беспокоит то, что ситуация в Венесуэле может втянуть США в затяжную трясину, как это произошло в Ираке и Афганистане.
Находясь в одной из комнат своей резиденции Мар-а-Лаго, президент США Дональд Трамп по экрану наблюдал за операцией, в ходе которой бойцы элитного подразделения американских сил «Дельта» ворвались в дом Николаса Мадуро в Каракасе. Венесуэльский лидер в этот момент спал рядом с супругой.
Мадуро был оперативно задержан, когда предпринял попытку укрыться в укрепленном помещении безопасности. Операция стала кульминацией продолжительной кампании, истинная цель которой давно была очевидна всем, кто участвовал в ее подготовке: добиться отстранения Мадуро от власти, пишет MK.RU.