Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье горит очередной мусорный полигон

Справиться с возгоранием власти обещают к вечеру понедельника, 5 января.

Источник: Аргументы и факты

В Спасске-Дальнем в январские праздники загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава муниципального округа Олег Митрофанов. Власти обещают, что возгорание будет ликвидировано вечером 5 января.

«На протяжении трёх дней эксплуатирующая организация вела работы по пересыпке очагов возгорания грунтом. Выделена дополнительная техника муниципального предприятия. В вечеру воскресенья остались лишь небольшие участки задымления, которые к завтрашнему дню будут полностью ликвидированы», — уточнил недавно назначенный глава муниципального округа Спасск-Дальний Олег Митрофанов.

Напомним, что в наступившем году отмечается резкий рост числа пожаров в Приморье. Их общее количество за неполную январскую неделю — около 100.

Что касается мусорных полигонов, то в конце прошлого года горели объекты на сопке Холмистая во Владивостоке и в Находке. В первом случае крупный пожар охватил более тысячи кв. м, задымление распространилось на ещё большую территорию. В Находке огонь охватил 4000 квадратных метров полигона ТБО.

В период тушения огня был ограничен прием отходов на упомянутые полигоны. А по факту пожара на полигоне ТБО на Холмистой было возбуждено уголовное дело по халатности. Прокуратура посчитала, что должностные лица КГУП «ПЭО» «проявили небрежность при исполнении своих обязанностей».