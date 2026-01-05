В Приморье горит очередной мусорный полигон

В Спасске-Дальнем в январские праздники загорелся мусорный полигон. Об этом сообщил глава муниципального округа Олег Митрофанов. Власти обещают, что возгорание будет ликвидировано вечером 5 января.
«На протяжении трёх дней эксплуатирующая организация вела работы по пересыпке очагов возгорания грунтом. Выделена дополнительная техника муниципального предприятия. В вечеру воскресенья остались лишь небольшие участки задымления, которые к завтрашнему дню будут полностью ликвидированы», — уточнил недавно назначенный глава муниципального округа Спасск-Дальний Олег Митрофанов.
Напомним, что в наступившем году отмечается резкий рост числа пожаров в Приморье. Их общее количество за неполную январскую неделю — около 100.
Что касается мусорных полигонов, то в конце прошлого года горели объекты на сопке Холмистая во Владивостоке и в Находке. В первом случае крупный пожар охватил более тысячи кв. м, задымление распространилось на ещё большую территорию. В Находке огонь охватил 4000 квадратных метров полигона ТБО.
В период тушения огня был ограничен прием отходов на упомянутые полигоны. А по факту пожара на полигоне ТБО на Холмистой было возбуждено уголовное дело по халатности. Прокуратура посчитала, что должностные лица КГУП «ПЭО» «проявили небрежность при исполнении своих обязанностей».