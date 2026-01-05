В Приморье горит очередной мусорный полигон

Что касается мусорных полигонов, то в конце прошлого года горели объекты на сопке Холмистая во Владивостоке и в Находке. В первом случае крупный пожар охватил более тысячи кв. м, задымление распространилось на ещё большую территорию. В Находке огонь охватил 4000 квадратных метров полигона ТБО.