В Минусинском округе 15-летний подросток сел за руль «Тойоты» и устроил аварию

На юге Красноярского края 15-летний подросток сел за руль «Тойоты» и поехал кататься с 17-летним приятелем по селу Селиваниха. Вскоре юный водитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
Виновник аварии скрылся с места происшествия. Вскоре его друг, пострадавший во время столкновения, почувствовал себя настолько плохо, что ему пришлось срочно обратиться к врачу. Школьника госпитализировали. Медики сообщили о ДТП в полицию.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, во время которой они выяснят, как несовершеннолетний оказался в роди водителя. Машину парень не угонял. Она принадлежит его родственникам.
Родителей нарушителя привлекут к административной ответственности за передачу управления автомобилем подростку и ненадлежащее воспитание сына. В первый раз им грозит предупреждение или штраф до 500 рублей.