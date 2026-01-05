Ричмонд
Подъём уровня воды в реке вынудил власти Енисейска перекрыть две дороги

Из-за подъёма уровня воды в Енисее в Красноярском крае подтапливает жилые дома. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Ирина.

Источник: Life.ru

«Септик утонул, канализации нет. Лишь бы вода не дошла до подполья! Последние три дня вообще не покидаю дом — нет возможности. Перебиваюсь запасами», — пожаловалась женщина.

По словам Ирины, несколько районов Енисейска оказались подтоплены. В результате были перекрыты две дороги, и сейчас действует лишь один объездной путь.

По данным экстренных служб, они перешли на круглосуточное дежурство. Уровень воды в Енисее поднялся на семь сантиметров выше критической отметки.

Ранее в Новосибирской области спасатели эвакуировали 68-летнюю женщину, которая заблудилась и застряла в глубоком снегу. Инцидент произошёл утром на окраине города Куйбышев, когда пенсионерка возвращалась пешком из деревни Малинино, сбилась с пути и оказалась в снежном поле. При температуре −17°C очевидцы заметили её и вызвали спасателей.

