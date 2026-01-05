Подъём уровня воды в реке вынудил власти Енисейска перекрыть две дороги

«Септик утонул, канализации нет. Лишь бы вода не дошла до подполья! Последние три дня вообще не покидаю дом — нет возможности. Перебиваюсь запасами», — пожаловалась женщина.
По словам Ирины, несколько районов Енисейска оказались подтоплены. В результате были перекрыты две дороги, и сейчас действует лишь один объездной путь.
По данным экстренных служб, они перешли на круглосуточное дежурство. Уровень воды в Енисее поднялся на семь сантиметров выше критической отметки.
Ранее в Новосибирской области спасатели эвакуировали 68-летнюю женщину, которая заблудилась и застряла в глубоком снегу. Инцидент произошёл утром на окраине города Куйбышев, когда пенсионерка возвращалась пешком из деревни Малинино, сбилась с пути и оказалась в снежном поле. При температуре −17°C очевидцы заметили её и вызвали спасателей.
