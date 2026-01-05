Подъём уровня воды в реке вынудил власти Енисейска перекрыть две дороги

Ранее в Новосибирской области спасатели эвакуировали 68-летнюю женщину, которая заблудилась и застряла в глубоком снегу. Инцидент произошёл утром на окраине города Куйбышев, когда пенсионерка возвращалась пешком из деревни Малинино, сбилась с пути и оказалась в снежном поле. При температуре −17°C очевидцы заметили её и вызвали спасателей.