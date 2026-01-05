Авто загорелись после ДТП на западе Казахстана: погибла женщина

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от полиции Атырауской области, авария произошла примерно в 19:15 недалеко от АЗС. По данным правоохранителей, автомобиль Mercedes под управлением водителя 2004 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель», за рулем которого находился гражданин 1979 года рождения. В результате столкновения оба авто загорелись. В аварии погибла пассажирка автомобиля «Газель» — женщина 1966 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится сбор необходимых материалов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В полиции вновь призвали участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при выезде на полосу встречного движения.