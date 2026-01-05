Усольцевы могли пойти к «камню желаний» в тайге Красноярского края

Новой версией исчезновения семьи туристов Усольцевых в тайге Красноярского края осенью 2025 года стало их возможное движение в сторону скалы Мальвинка, а не к первоначально предполагаемой горе Буратинка. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила старший следователь СКР.
Семья из трёх человек — супруги Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь — пропала 28 сентября 2025 года во время похода в урочище Кутурчин в Партизанском районе. Поиски, в которых участвовали более 1,5 тысячи человек из разных регионов России и которые признаны самыми масштабными в истории края, продолжались до 12 октября, но не увенчались успехом.
«Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там “камень желаний”, который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — заявила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.
Эта версия, по словам следователя, находит подтверждение в показаниях других туристов, находившихся в тот день в районе Кутурчинского белогорья. Другая группа приехала на место примерно на полчаса раньше Усольцевых. Если бы пропавшая семья шла по основному маршруту к Буратинке, группы неизбежно встретились бы на тропе, однако этого не произошло.