Усольцевы могли пойти к «камню желаний» в тайге Красноярского края

«Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там “камень желаний”, который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — заявила заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.