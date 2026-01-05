Трамп снова намекнул на антироссийские санкции

Трамп обсудил санкции против РФ с Конгрессом США.
Президент США Дональд Трамп обсудил с конгрессменами ужесточение антироссийских санкций. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
Трамп обсудил с членами Конгресса США некоторые вопросы, в числе которых возможность страны ужесточить санкции против России. Слова американского президента передает ТАСС.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше