Трамп высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Трамп заявляет об отсутствии крайних сроков для урегулирования на Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости устанавливать крайний срок для достижения договоренностей по урегулированию на Украине. Об этом сообщает Fox News.
«В определенный момент, надеюсь в не столь отдаленный», — сказал Трамп. Его слова передает Fox News. Трамп отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время перелета в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил рождественские и новогодние каникулы в своей резиденции Мар-а-Лаго.
По его словам, ключом к успеху является создание условий для продуктивных переговоров, а не принуждение к быстрому результату. Политик также подчеркнул важность гибкости и прагматизма в международной дипломатии.
Поздним вечером были объявлены результаты переговоров по Украине, где стороны перешли к детальному уточнению позиций, буквально «смотря на карты», пишет «Царьград». Дональд Трамп заявил, что урегулирование ближе, чем когда-либо, но отметил сложности из-за меняющихся позиций. Теперь ключевой вопрос — удастся ли превратить эти наработки в реальное соглашение, устраивающее всех.