Трамп высказался о сроках завершения конфликта на Украине

«В определенный момент, надеюсь в не столь отдаленный», — сказал Трамп. Его слова передает Fox News. Трамп отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время перелета в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил рождественские и новогодние каникулы в своей резиденции Мар-а-Лаго.